В Госдуме предложили сделать 1 июля Днем ветеранов боевых действий

В Госдуму внесен законопроект об установлении на государственном уровне 1 июля памятной даты - День ветеранов боевых действий, соответствующий проект размещен в думской электронной базе. Инициатором законопроекта выступила Тульская областная Дума.

На данный момент военнослужащих и ветеранов чтят по инициативе граждан и общественных организаций в некоторых регионах, например, в Белгородской, Владимирской, Иркутской, Ленинградской, Пензенской, Смоленской, Тульской областях, Республике Коми.

Авторы проекта убеждены, что установление памятной даты на государственном уровне станет значимым шагом гражданского и патриотического воспитания и поспособствует повышению авторитета общественных организаций ветеранов.