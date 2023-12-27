В Соцфонде рассказали, какие выплаты повысят с января 2024 года

Страховые пенсии, детские пособия и прожиточный минимум проиндексируют с 1 января 2024 года. Об этом в среду сообщается на сайте Социального фонда России.

Повышение коснется большинства выплат, предназначенных для пенсионеров, семей с детьми и инвалидов. Прежде всего, на 7,5% увеличат страховые пенсии неработающих россиян. Изменения затронут более 27 миллионов получателей: сумма в среднем вырастет на 1 600 рублей в месяц и достигнет 23 400 рублей. Параллельно проиндексируют вновь назначенные пенсионные выплаты работающим гражданам: на 7,5% поднимут пенсионный коэффициент (со 123,77 до 133,05 рубля) и фиксированную выплату (с 7 567 до 8 134 рублей).

Кроме того, с января повысят прожиточный минимум, влияющий на размер детского и многих других пособий. В частности, единое пособие на детей после 7,5-процентной индексации вырастет на 500-1000 рублей и составит от 7 500 до 15 000 рублей. Беременные женщины начнут получать от 8 400 до 16 800 рублей в месяц.

Вырастут и другие выплаты на детей, зависящие от прожиточного минимума. Среди них — пособие на первого ребенка до трех лет или выплата из маткапитала на таких детей. Размер обоих пособий равняется прожиточному минимуму ребенка. С 2024 года сумма вырастет боле чем на 1 000 рублей и достигнет среднего значения в 15 000 рублей.