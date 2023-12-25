В России подешевел новогодний деликатес

В России по сравнению с прошлым годом подешевела красная икра, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на исследование ресурса «Чек индекс». Так, цена за килограмм новогоднего деликатеса относительно 2022 года снизилась на 3%.

Вместе с тем на 26% вырос спрос на натуральную красную икру. В среднем по стране в 2023 году килограмм деликатеса стоит 6105 рублей. При этом в Москве и Подмосковье продукт подорожал на 4% (примерно до 7115 рублей).

Кроме того, впервые за последние три года россияне стали покупать деликатес по 500 грамм за раз. До этого граждане отдавали предпочтение фасовке по 250-300 граммов. Наибольшей популярность получила икра кижуча, кеты, нерки и горбуши.

Ранее основатель сети рыбных магазинов Алексей Рудько посоветовал избегать продукции в зеленых банках, чтобы купить качественную икру на Новый год. Эксперт подчеркнул, что недобросовестные производители могут добавлять туда имитированную или прошлогоднюю икру, а покупатель просто не сможет внешне оценить ее качество. Также лучше избегать продукции, на которой есть надпись «произведено в море». По словам Рудько, лучшая икра у побережья. Кроме того, не стоит покупать лакомство у метро.