Должников хотят защитить от ареста имущества за небольшие долги

Министерством юстиции РФ был подготовлен законопроект, предусматривающий введение запрета на арест имущества для взыскания долгов до 30 тысяч рублей. Он опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Документ предполагает, что суммы до этого уровня будут взыскивать только из доходов, средств на банковских счетах и цифровых рублей. Если в течение двух месяцев приставы не обнаружат у гражданина средства для погашения задолженности, исполнительное производство будет прекращено.

Законопроект направлен на снижение нагрузки на судебных приставов. За первое полугодие 2023 года количество исполнительных производств по такому типу дел составило 65 миллионов, следует из пояснительной записки к закону. При этом нагрузка на судебных приставов в 21,2 раза превышает норму, которая установлена в стране.

В Минюсте считают, что благодаря принятию мер работа судебных приставов-исполнителей будет оптимизирована, а объем задач будет уменьшен.