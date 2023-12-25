Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому материнский капитал будет выплачиваться только родителям, имеющим российское гражданство на момент появления ребенка, и только если ребенок является гражданином РФ по рождению. Lenta.ru

Согласно действующим в настоящее время нормам, право на получение маткапитала предоставляется гражданам России при рождении или усыновлении детей, которые имеют гражданство РФ. При этом закон не уточняет, должно ли у детей быть гражданство по рождению, а также не содержит норм о том, что их родители должны быть гражданами РФ на момент рождения детей. ТАСС