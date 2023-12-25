Законопроекты о штрафах за утечку данных могут принять в весеннюю сессию

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Законопроекты об оборотных штрафах за утечку персональных данных, а также проект закона о развитии креативных индустрий в РФ планируется рассмотреть и принять в ходе весенней сессии российского парламента. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по экономической политике Константин Долгов.

"Вместе с коллегами-сенаторами, вместе с коллегами по партии "Единая Россия" разработали два очень важных законопроекта - они, надеемся, что будут достаточно быстро приняты, потому что был очень тяжелый, непростой <...> процесс их согласования, кстати, не только с правительством, но и с экспертным сообществом. Это внесение изменений в КоАП и Уголовной кодекс. Законы направлены на усиление административной и уголовной ответственности за утечку персональных данных наших граждан", - сказал Долгов.

Видео дня

Речь идет о проектах поправок к Кодексу РФ об административных правонарушениях и Уголовному кодексу РФ. Инициативы были внесены на рассмотрение Думы группой сенаторов и депутатов-единороссов во главе с первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком. Согласно поправкам к КоАП РФ, максимальный штраф может составить до 15 млн рублей. Поправки к УК РФ вводят уголовную ответственность за использование, передачу, сбор и хранение персональных данных, полученных незаконным путем, а также за создание информационных ресурсов, распространяющих такие данные. В частности, согласно документу, передача персональных данных за рубеж для продажи повлечет до восьми лет лишения свободы.

Он отметил, что в числе прочего проекты об оборотных штрафах за утечку данных планируется принять в весеннюю сессию. "Несколько проектов, законодательных актов, которые внесены нами, в том числе мною, в Думу и работа над ними продолжается, и мы надеемся, что в ходе весенней сессии они будут приняты, но они очень важны для нашей страны", - отметил он.

Кроме того, по словам Долгова, в весеннюю сессию планируется рассмотреть и принять закон о развитии креативных (творческих) индустрий в России, который 28 ноября был принят Думой в первом чтении. "Важный законопроект, касающийся многих и точно совершенно, который будет востребован у нас не только экономикой, но и обществом, [над ним] долго мы тоже работали - это закон о развитии креативных и творческих индустрий в Российской Федерации", - отметил он.