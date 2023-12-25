Правительством утвержден перечень сезонных работ, которые засчитываются как целый год стажа, обратил внимание в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. Среди них, отмечает он, торфяная и лесозаготовительная промышленность, молочная промышленность и другое. Однако не все сотрудники об этом знают, добавил он.

«Это торфяная и лесозаготовительная промышленность, лесосплав и лесное хозяйство, маслосыродельная, молочная, мясная, рыбная, сахарная и плодоовощная промышленность. Однако не все сотрудники об этом знают и не добиваются перерасчета своего стажа, поэтому советую обратиться в Соцфонд, чтобы специалисты проконтролировали и правильно посчитали стаж», — говорит депутат.

Он отмечает, что с 2024-го минимальный стаж для назначения страховой пенсии будет равняться 15 лет. При этом мужчина должен быть не младше 63 лет, а женщина — 58 лет. Стаж начисляется только за периоды трудовой деятельности, когда были отчисления страховых взносов.

Также в трудовой стаж зачисляются периоды ухода за ребенком до полутора лет или за инвалидом и время получения пособий по безработице. Гражданин также имеет право перечислять добровольные взносы, если, например, работает с «черной» зарплатой.

«Стаж свыше 15 лет не влияет на размер страховой пенсии: выплата зависит от количества пенсионных коэффициентов. Если есть несколько лет, которых не хватает для начисления пенсий, то их можно «докупить», отчисляя взносы в СФР: стоимость одного года страхового стажа — около 50 тыс. рублей. Один год страхования равен одному году стажа. Самозанятым и ИП стаж начисляется только при уплате добровольных взносов в Соцфонд, для них не существует обязательных взносов», — пояснил Чаплин.

Тем не менее, объясняет он, эти граждане могут оплатить все 15 лет стажа и выйти на пенсию. Без статуса самозанятого допустимо оплатить только 7,5 года стажа. При наличии страхового стажа в размере 42 лет у мужчины и 37 лет у женщины они вправе выйти на пенсию раньше на два года. Для этого мужчина должен достичь 50 лет, а женщина — 55.