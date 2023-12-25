"Авито.Работа": 38% россиян получат новогоднюю премию

Только 38% россиян рассчитывают на получение премии по окончании 2023 года, каждый пятый из них планирует потратить ее на будущее путешествие. Это следует из исследования сервиса "Авито.Работа", с результатами которого ознакомился Life. Еще 16% хотят потратить надбавку на крупную покупку, 13% - на оздоровительные процедуры. Кроме того, 20% хотят отложить денежные средства на нужды детей и членов семьи, 18% - на непредвиденные расходы. При этом 5% респондентов направят премию на образование. "Чаще всего опрошенные рассчитывают на сумму премии до 5 тыс. рублей (41%). 20% указали сумму 5-10 тыс. рублей, а еще 13% надеются на 10-20 тыс. рублей. 8% рассчитывают на 20-30 тыс. рублей, а 4% — на 30-40 тыс. рублей. 14% работающих россиян ожидают получения премии в размере более 40 тыс. рублей", — говорится в исследовании. Опрос kp.ru до этого показал, что в компаниях 10% россиян все сотрудники получат годовую премию к Новому году. Еще 5% респондентов отметили, что им выплатят 13-ю зарплату, в компаниях 3% участников опроса премируют лучших сотрудников. Еще 6% ответили, что 13-ю зарплату перечислят только некоторым сотрудникам, например, руководителям.