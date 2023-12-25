Эксперт назвал документ, без которого не получить кредит в 2025 году
Кредиты будут предоставляться гражданам только после получения от них ИНН – он необходим банкам для того, чтобы проверять наличие у клиента самозапрета на получение ссуды. Об этом в беседе с «Известиями» заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
По его словам, действие соответствующего закона начнется с 2025 года. Аксаков отметил, что данный вопрос был поднят в ходе переговоров.
«Мы договорились, что в качестве идентификатора будет использоваться ИНН», – подчеркнул он.
Глава комитета Госдумы также заявил, что данный номер будет нужен для установки самозапрета на выдачу займов. Банки будут сверять данные с реестром самозапретов с помощью идентификационного номера налогоплательщика, добавил собеседник издания. Он пояснил, что финансовые учреждения будут обращаться в бюро кредитных историй (БКИ) и получать от них информацию, можно ли одобрить клиенту ссуду.
Ранее Банк России обратился к кредитным организациям с призывом не указывать у себя низкие ставки по кредитам. Директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов заявил, что банкам следует проявить сознательность в данном вопросе. Он сообщил о планах ЦБ работать с банками, которые указывают заниженные ставки.