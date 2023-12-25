Средняя зарплата в Новосибирской области выросла до 65 тысяч рублей

В октябре 2023 года рост среднемесячной заработной платы в Новосибирской области составил 117,2% по сравнению с предыдущим годом.

Самыми прибыльными направлениями по данным Новосибирскстата стали производство лекарств, медицинских материалов, нефтепродуктов, компьютерное производство, добыча полезных ископаемых, финансовый сектор и деятельность в области информации и связи. Средняя зарплата в этих отраслях составила от 78 до 100 тысяч рублей.

Среднестатистическая зарплата в Новосибирской области пока что уступает средней зарплате по стране, размер которой в ноябре озвучила вице-премьер Татьяна Голикова. Чиновница привела данные Росстата, согласно которым за 8 месяцев 2023 года в реальном выражении заработная плата составила 70300 рублей и продолжает расти.

Слова вице-премьера стали темой для обсуждения во многих пабликах Новосибирской области. Жители региона поделились, что х

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