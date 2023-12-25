Эксперт объяснила методы мошенников, использующих QR-коды

В России выросло число случаев квишинга. Это способ мошенничества, при котором подделывают QR-код. Человек переходит по нему и попадает или на фишинговый сайт, собирающий персональные данные, или на фальшивую платежную форму. Особенно уязвимы для квишинга те, кто привык регулярно пользоваться QR-кодами. Об этом рассказала в интервью радио Sputnik куратор платформы ОНФ «Мошеловка» Алла Храпунова.

Чтобы не стать жертвой мошенников, надо следовать определенным правилам, подчеркнула эксперт. Если QR-код поступил в письме от неизвестного автора, который визуализируется как знакомый поставщик товаров или услуг, то лучше не рисковать и не торопиться по нему переходить. Если навести телефон на предложенный код, то высвечивается ссылка. Нужно внимательно рассмотреть эту ссылку.