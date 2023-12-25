Эксперт объяснила методы мошенников, использующих QR-коды
В России выросло число случаев квишинга. Это способ мошенничества, при котором подделывают QR-код. Человек переходит по нему и попадает или на фишинговый сайт, собирающий персональные данные, или на фальшивую платежную форму. Особенно уязвимы для квишинга те, кто привык регулярно пользоваться QR-кодами. Об этом рассказала в интервью радио Sputnik куратор платформы ОНФ «Мошеловка» Алла Храпунова.
Чтобы не стать жертвой мошенников, надо следовать определенным правилам, подчеркнула эксперт. Если QR-код поступил в письме от неизвестного автора, который визуализируется как знакомый поставщик товаров или услуг, то лучше не рисковать и не торопиться по нему переходить. Если навести телефон на предложенный код, то высвечивается ссылка. Нужно внимательно рассмотреть эту ссылку.
Особенно осторожными необходимо быть при заполнении платежных форм, считает она. «Прежде чем заполнять платежную форму, нужно внимательно посмотреть, что в ней указано. Если это форма легитимного платежного агрегатора, там обязательно будут какие-то реквизиты, опознавательные знаки законного участника рынка. А если это мошенники, там будет все просто: введите данные карты и до свидания», – сказала Алла Храпунова. Скачивать приложения на телефон при помощи QR-кодов также не следует, подытожила она.