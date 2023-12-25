Юрист Виноградов: с 1 января на 9,8% проиндексируют зарплату медикам и учителям

С 1 января 2024 года некоторым россиянам на 9,8% проиндексируют зарплаты. Речь идет о работниках сфер соцобеспечения, образования, медицины, культуры и науки, рассказал в беседе с агентством "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. По его словам, остальным бюджетникам зарплаты запланировали повысить на 4,5% с 1 октября. При этом индексации зарплат чиновников в следующем году не будет, указал эксперт. "Зарплаты судей, гражданских служащих, депутатов Госдумы и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти заморожены до 1 января 2025 года (за исключением военных и сотрудников силовых ведомств)", — сказал он. Он также обратил внимание, что закон обязывает проводить индексацию зарплат сотрудников всех организаций, как бюджетных, так и частных. Работодатель самостоятельно должен оценить уровень инфляции и то, как вырос минимальный размер оплаты труда. "В законе не указано, когда и как именно работодатель должен индексировать зарплату — главное, чтобы прибавка просто была", — отметил Виноградов.