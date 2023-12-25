В Минконкуренции рассказали, насколько подорожают коммунальные услуги

С 1 июля тарифы на электричество в Калужской области будут повышены на 9%, на газ — на 10,94%, на водоснабжение, водоотведение, отопление и вывоз твердых коммунальных отходов — на 10%. «Для каждого муниципального образования, в зависимости от набора коммунальныз услуг и поставщиков ресурсов, измененипе тарифов по каждому виду коммунальных услуг может быть как вышне, так и ниже предельного уровня. Но общий прирост совокупного платежа за коммунальные услуги не превысит установленного предела», — собщил 25 декабря на заседаниии правительства Калужской области глава министерства конкурентной политики Николай Владимиров. Установленный для Калужской области федеральным правительством предел роста совокупного платежа за коммунальные услуги — 10%. Однако правительство разрешило отклониться от этого предела на 3%. Пять муниципалитетов, в том числе, два крупнейших города, Калуга и Обнинск, отклонились более чем на 3%. Депутаты городского собрания Обнинска согласовали предельный размер повышения платы за коммунальные услуги на 15,3%, депутаты городской думы Калуги — на 18,5%. По данным Минконкуренции, коммунальные услуги в Калужской области подорожают менее значительно, чем в большинстве субъектов Центрального федерального округа. С 1 июля расходы на коммунальные услуги среднестатистической семьи из трех человек, живущей на 54 «квадратах», вырастут на 264 рубля в месяц, а после начала отопиттельного сезона — на 736 рубля.