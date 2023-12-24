Доцент Лебединская: пачка сигарет подорожает минимум до 117 рублей с 1 января

Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская заявила, что с января 2024 года в России повысится акциз на сигареты, что приведет к росту минимальной розничной цены табачной продукции до 117 рублей за пачку против 112 рублей сейчас. Об этом сообщает агентство "Прайм". В публикации отмечается, что в 2023 году ставка акциза на сигареты и папиросы составляла 2603 рубля. Изначально ставку планировали увеличить до 2731 рубля за тысячу штук плюс 16% расчетной стоимости, но в конце ноября ставку повысили еще на 3%. Теперь акциз составит 2813 рублей за тысячу штук плюс 16% расчетной стоимости, но не менее 3820 рублей. До этого стало известно, что дефицита деревьев на елочных базарах в России в этом сезоне не ожидается, однако, цены на них вырастут. В этом сезоне предприниматели, которые реализуют продажу новогодних елок, планируют заготовить порядка 55 тысяч деревьев только на землях государственного лесного фонда. В ведомстве также уточнили, что россияне к Новому году чаще всего покупают ель, сосну и пихту.