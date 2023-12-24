Минимальная стоимость сигарет с 1 января составит 117 рублей

С 1 января акцизы на сигареты увеличатся, что может привести к росту минимальной цены на пачку с 112 до 117 рублей. Об этом предупредила Ольга Лебединская, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Экономист Лебединская пояснила, что с января акциз составит 2813 рублей за тысячу штук плюс 16% расчётной стоимости, но не менее 3820 рублей. Разница с первоначальным планом составит около 3%.

Лебединская также отметила, что увеличение минимальной цены на табак приведёт к увеличению доходов государства. Она полагает, что повышение цен на сигареты не сильно повлияет на количество курильщиков, но может уменьшить число молодых людей, начинающих курить.

Согласно информации ИА Регнум, цены на алкоголь в России останутся без изменений до конца января 2024 года, но после новогодних праздников можно ожидать их повышения. Наценка на импортные вина также будет увеличена не позднее февраля, а цены на российские вина вырастут на 10% в середине лета.