В России предложили меры для досрочного выхода на пенсию многодетных отцов

Общественная палата (ОП) РФ предложила комплекс мер, повышающих статус и льготы многодетных отцов. В их числе снижение пенсионного возраста, отцовский капитал и отсрочка от призыва и мобилизации, пишет «Парламентская газета».

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Общественники считают, что многодетным мужчинам необходимы льготы и преференции наравне с женщинами. Это повысит рождаемость в России.

Первая инициатива ОП предлагает снизить пенсионный возраст для многодетных отцов за каждого ребенка (но не более пяти лет). Такая льгота уже действует для россиянок. Женщинам, родившим пять и более детей, пенсия назначается в 50 лет, четырех детей — в 56 лет, трех — в 57 лет.

Другое предложение уравнивает в правах матерей и отцов: предлагается ввести отцовский капитал. Он может составить 1 млн рублей для имеющих трех и более детей.

Также отцов хотят освободить от призыва и мобилизации. Такая мера предусмотрена для тех, у кого не менее трех детей до 16 лет. Сейчас в законе такая норма не закреплена.