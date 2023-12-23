В Дагестане группа беженцев из Палестины получила российские паспорта

По данным представителя управления по вопросам миграции регионального МВД, паспорта получили 26 мужчин и 19 женщин. Среди них семь несовершеннолетних, самому младшему - 14 лет.

Напомним, с 25 ноября в республику прибыли несколько групп жителей сектора Газа - в общей сложности порядка 150 человек, среди которых 70 детей. Они проживают на базе отдыха. Вынужденные переселенцы имеют квалификацию преподавателей, переводчиков, лингвистов, есть также врачи высшей категории. В регионе создали специальную рабочую группу, которая поможет им с поиском работы.