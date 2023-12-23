Пости треть россиян подключили новое уведомление на Госуслугах

Почти треть россиян подключили на госуслугах сервис уведомления о вынесении приставами постановления об ограничении права выезда за рубеж из-за долгов. Об этом нам сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов России. Сервис «Ход снятия ограничения выезда из России» позволяет мгновенно получить на главной странице личного кабинета на портале государственных и муниципальных услуг уведомление об ограничении права выезда за рубеж, как и о снятии ограничения. Его запустили в июле прошлого года.