Мошенники под Новый год рассылают фейковые письма о доставке
Эксперт в кибербезопасности Артем Избаенков рассказал, что мошенники под Новый год рассылают фейковые письма о доставке.
"С приходом январских праздников активность кибермошенников заметно возрастает. Одна из их ключевых техник обмана - использование поддельной информации о доставке. Так, мошенники могут обмануть пользователей, используя электронную почту, похожую на официальные адреса служб доставки", - сказал Избаенков.
По его словам, злоумышленники часто используют "технику страха", чтобы пользователь перешел по ссылке или открыл вложение. К примеру, в письме указывается, что посылка будет возвращена обратно, если он немедленно не совершит те или иные действия.
Эксперт советует всегда проверять адрес, с которого пришло письмо, пишет РИА Новости.
"Как правило, официальные службы доставки не просят делиться личной информацией или проводить оплату напрямую через электронное письмо. Если в письме вам предлагают ввести пароль от вашего аккаунта, номер кредитной карты или другую конфиденциальную информацию, скорее всего, это попытка мошенничества. В случае сомнений лучше и безопаснее связаться со службой поддержки доставки и уточнить информацию", - добавил эксперт.