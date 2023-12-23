Более 400 тысяч рублей потеряла вологжанки на отзывах на маркетплейсах

Всё чаще в мессенджерах людям приходят сообщения с предложениями оставить отзыв на маркетплейсах за деньги. Попавшись на уловки мошенников, вологжанки потеряли порядка 430 тысяч рублей. Одна женщина лишилась 129 тысяч, а другая почти 300 тысяч рублей.

Схема у мошенников простая. В ходе беседы они предлагают помочь онлайн-магазинам «в продажах». Для этого необходимо выполнить несколько заданий за вознаграждение, например, поставить лайки определенным товарам, написать отзыв. Затем мошенники просят прислать имя, фамилию, номер телефона, город проживания, после чего начинают присылать якобы задания по лайкам.