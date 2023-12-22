«Ростелеком» пересмотрит тарифы на домашний интернет

«Ростелеком» объявил о повышении стоимости домашнего интернета с января следующего года, передают «Ведомости».

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Цены скорректируют в среднем на 5%- 6%. В начале текущего месяца такие уведомления направили абонентам.

В сообщении говорится, что компания понимает, как важно контролировать расходы, поэтому уведомляет об изменении стоимости заранее.

«С января плата за услугу интернет изменится на 31 рубль», — подчеркивается в уведомлениях.

Теперь абоненты будут платить за безлимитный домашний интернет по тарифному плану «Экспресс 200 2.0» чуть более 529 рублей в месяц вместо 499 рублей.

Изменение цен коснется и абонентов, подключенных к тарифу «Для начала 2.0». Они будут платить не 390 рублей, а 410 рублей (+5%).

В Минцифры ранее решили поддержать инициативу «Ростелекома» об увеличении тарифов для операторов на 10% с начала 2024 года.