В Омске дорожает проезд в автобусах, но пассажиров просят не беспокоиться

Власти Омска обновили предельный тариф на перевозку пассажиров для местного пассажирского предприятия №8. В соответствии с новыми вводными, с нового года тариф составит 50,21 руб., передаёт департамент транспорта администрации города.

Отметим, что в уходящем году пассажирское предприятие №8 держало предельный тариф на уровне 48,85 руб., но транспортники готовились к повышению. Изначально перевозчик полагал, что тариф увеличат до 52,37 руб., но повышение оказалось чуть меньшим.