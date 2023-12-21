Пособия по уходу за ребенком предложили сохранить для работающих заключенных

Выплату пособия при выходе на работу до достижения ребенком полутора лет предложили сохранить и для осужденных. Такой проект поправок Минтруда опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Ранее был принят закон, по которому, россияне имеют право на ежемесячные выплаты при досрочном выходе из декретного отпуска. Поддержка также распространяется на матерей, уволенных из-за ликвидации предприятия во время беременности и декрета. Раньше пособие полагалось лишь на время отпуска по уходу за ребенком, а родителю для сохранения выплаты разрешалось работать лишь на дому или неполный день.