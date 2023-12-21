Депутат ГД Чаплин разъяснил, кто в 2024 году может выйти на пенсию раньше

С 1 января 2024 года пенсия неработающих пенсионеров увеличится на 7,5%. Однако часть пенсионеров могут рассчитывать на дополнительную прибавку за выслугу лет. Какие категории граждан могут претендовать на досрочный выход на пенсию в 2024 году, рассказал в комментарии "РГ" член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин (ЕР).

Депутат напомнил, что в 2024 году обычную страховую пенсию по старости начнут получать граждане, достигшие определенного возраста и имеющие необходимый стаж. Для мужчин этот возраст составляет 63 года, для женщин - 58 лет. "А вот пенсия по выслуге лет начисляется без привязки к возрасту, а только исходя из необходимого стажа для определенной профессии", - добавил он.

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Для разных профессий

Критерии, пояснил Чаплин, устанавливаются федеральными и региональными законами, поэтому доплаты отличаются для представителей различных профессий.

"Для пожилых пенсионеров выплата по выслуге лет станет надбавкой к пенсии по старости", - отметил депутат.

Пенсия по выслуге лет начисляется:

военнослужащим (от 20 лет и более),космонавтам и летчикам (от 20 лет и более),медикам (от 30 лет),педагогам (от 25 лет),сотрудникам пожарной службы (от 25 лет),госслужащим (от 19 лет).

Еще это касается сотрудников Росгвардии, МВД, ФСИН, а также тех, кто трудится на предприятиях с вредными условиями труда.

Расчет пенсии варьируется от стажа, рода деятельности, должности. Депутат привел в пример пенсионное обеспечение педагогов.

"В 2024 году на пенсию выйдут учителя, которые достигли необходимого стажа в 2021 году (начисляется через три года после даты). Расчет производится по формуле", - рассказал Чаплин.

За большой стаж - всем

Также парламентарий сообщил, как стать получателем досрочной страховой пенсии.

"В 2024 году на пенсию также могут выйти те, у кого есть большой стаж (для женщин необходимо иметь 37 лет стажа, а для мужчин - 42 года), - пояснил депутат. - Однако такие пенсионеры не могут выйти ранее достижения 55 лет женщиной и 60 лет мужчиной".

Если предпенсионера уволили по сокращению штата или в связи с ликвидацией организации, то он также может выйти на пенсию раньше, если встанет на учет в службу занятости - это будет идти как стаж, сообщил также Чаплин.

По его словам, важно знать, что в непрерывный стаж включены даже перерывы в работе, если это декрет и отпуск по уходу за ребенком, срочная служба или периоды временной нетрудоспособности.