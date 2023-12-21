В России уменьшился средний размер автокредита

Средний размер выданных россиянам автокредитов уменьшился в ноябре текущего года на 3,5 процента, до 1,51 миллиона рублей против октябрьских 1,56 миллиона, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) на основе информации, полученной от трех тысяч кредиторов страны.

При этом в ряде регионов, в том числе в Москве (на 0,9 процента), а также Санкт-Петербурге (3,7 процента), средний чек автокредита все равно вырос. Москва также оказалась российским лидером по текущему размеру показателя с 2,03 миллиона рублей. В пятерку также вошли Московская область (1,82 миллиона), Санкт-Петербург (1,77 миллиона), Краснодарский край (1,64 миллиона) и Ханты-Мансийский АО (1,63 миллиона).

Отмечается, что в сравнении с данными за ноябрь 2022 года (1,09 миллиона рублей) средний чек автокредита вырос в России на 37,9 процента.