Озвучены специальности с высокими зарплатами в 2023 году
Стало известно, каким специалистам в уходящем году работодатели были готовы платить больше всего.
Так, двадцатку наиболее высокооплачиваемых специализаций в категории высшего и среднего менеджмента возглавили представители IT-сферы. На первом месте — руководитель группы разработки: медиана предлагаемых зарплат в этих вакансиях по итогам 2023 года составила 193 500 рублей (это на 36 700 рублей больше, чем в 2022 году). На втором месте — директор по информационным технологиям (CIO) с медианной заработной платой в 151 400 рублей (+5 400 рублей к 2022 году).
Третье-четвертое места по стоимости на рынке топ-менеджмента между собой разделили коммерческий директор (CCO) и финансовый директор (CFO) – в обоих случаях речь идет о доходе в 151 400 рублей. При этом за год вознаграждение коммерческих директоров выросло на 10 700 рублей, финансовых — на 4 100 рублей, пишут "Известия".
Ранее "СП" писала, кандидат экономических наук, доцент Департамента международного бизнеса Финансового университета при правительстве России Жанна Ивановская прокомментировала заявление главы российского Минфина Антона Силуанова, что финансовый план на ближайшую трехлетку в правительстве называют «бюджетом победы».