Озвучены специальности с  высокими зарплатами в 2023 году

Стало известно, каким специалистам в уходящем году работодатели были готовы платить больше всего.

Так, двадцатку наиболее высокооплачиваемых специализаций в категории высшего и среднего менеджмента возглавили представители IT-сферы. На первом месте — руководитель группы разработки: медиана предлагаемых зарплат в этих вакансиях по итогам 2023 года составила 193 500 рублей (это на 36 700 рублей больше, чем в 2022 году). На втором месте — директор по информационным технологиям (CIO) с медианной заработной платой в 151 400 рублей (+5 400 рублей к 2022 году).

Третье-четвертое места по стоимости на рынке топ-менеджмента между собой разделили коммерческий директор (CCO) и финансовый директор (CFO) – в обоих случаях речь идет о доходе в 151 400 рублей. При этом за год вознаграждение коммерческих директоров выросло на 10 700 рублей, финансовых — на 4 100 рублей, пишут "Известия".