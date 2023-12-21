ФНС заинтересовалась иностранным гражданством и ВНЖ россиян

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала опрашивать граждан России по поводу соблюдения ими валютного законодательства, пишут «Ведомости» со ссылкой на юристов и налоговых консультантов. Многие их клиенты недавно получили из ФНС анкеты ФНС с просьбой предоставить данные за прошлый год. В частности, служба просит предоставить налогоплательщиков следующие данные:

копию российского паспорта;

копию заграничного паспорта;

число дней, проведенных за пределами России;

копии документов, подтверждающих гражданство или наличие вида на жительство (ВНЖ) других государств;

выписки по счетам в иностранном банке;

документы, подтверждающие совершение валютных операций по иностранным счетам.

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Данные собираются в соответствии с положениями закона «О валютном регулировании и валютном контроле», подчеркивает ФНС. Он наделяет службу полномочиями осуществлять проверки соблюдения резидентами и нерезидентами валютного законодательства, а также запрашивать документы и информацию, которые связаны с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов. В ФНС не ответили на запрос «Ведомостей».

Как рассказал изданию партнер департамента налогового и юридического консультирования Kept Донат Подниек, новые анкеты налоговой содержат более широкий, чем обычно, перечень запрашиваемой информации. По его словам, запрос выписок по иностранным счетам – давняя и распространенная практика, а вот сведения об иностранном гражданстве и ВНЖ раньше ФНС не интересовали.

По мнению адвоката юридической группы «Яковлев и партнеры» Игоря Харитонова, расширение перечня запрашиваемых данных связано с релокацией в прошлом году большого числа россиян. Многие граждане продолжают удаленно вести бизнес, управлять имуществом либо удаленно работать в стране. При этом если лицо проживает за пределами России больше 183 календарных дней в течение 12 последовательных месяцев, то оно признается налоговым нерезидентом.

Донат Подниек считает, что запрос сведений о наличии иностранного гражданства или ВНЖ может быть связан с «более глубокой проработкой выполнения гражданами РФ обязательств по валютному законодательству». Такие данные могут помочь ФНС выявлять незадекларированные иностранные счета.