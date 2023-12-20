Пенсионерам из России могут зачесть стаж работы на Украине после 1991 года

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Минтруд России разработал законопроект, согласно которому российским пенсионерам может быть зачтен стаж работы на Украине и в новых регионах РФ с 1991 года. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

"Ранее принятые законы позволяют применять особый порядок учета стажа для граждан, которые на определенные в законе даты, находились на территории новых российских регионов. Если же граждане выехали из этих регионов на территорию России ранее, то особый порядок не применялся. Предлагаемый законопроект устанавливает порядок учета стажа, приобретенного после 1 января 1991 года на территории Украины, а также территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей до их вхождения в состав России", - говорится в сообщении.

Министерство предлагает учитывать этот стаж в размере 1,8 пенсионного коэффициента за один календарный год. За периоды менее года коэффициент будет учтен пропорционально.