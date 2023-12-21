На Чукотке в 2024 году введут новую выплату для семей с детьми

ТАСС, 21 декабря. Единовременную выплату введут на Чукотке с января 2024 года для семей с детьми, сообщили ТАСС в окружном правительстве.

"По инициативе главы округа Владислава Кузнецова с 1 января 2024 года предусмотрено предоставление семьям единовременной выплаты при рождении второго и последующего детей в размере двукратной величины установленного в округе прожиточного минимума на ребенка", - сообщили в правительстве Чукотки.

Там добавили, что в настоящий момент в округе действует несколько мер по поддержке семей. Среди основных - ежемесячная выплата при рождении первого и второго детей в размере 100 тыс. рублей, единовременная выплаты на погашение основного долга по ипотеке (до 500 тыс. рублей), оплата или компенсация стоимости санаторно-курортной путевки семьям, в которых родились трое и более детей, единовременная выплата семьям в связи с рождением близнецов.