Минфин уточнил, с какого дохода по вкладам не возьмут налог

В следующем году российские граждане заплатят налог с дохода по банковским вкладам. Федеральная налоговая служба направит уведомление вкладчикам, которым в 2023-м удалось заработать на депозитах свыше ₽150 тыс. При этом от НДФЛ освободят россиян с доходом ниже этого порога, сообщают «РБК Инвестиции».

Как заявили редакции в пресс-службе Минфина России, при расчете необлагаемой суммы за 2023 год будет использоваться ключевая ставка 15%, поскольку расчет идет на первое число месяца. В министерстве отметили, что благодаря необлагаемой налогом сумме большую часть вкладчиков налог не затронет. На 1 ноября и на 1 декабря 2023 года ключевая ставка была максимальной на уровне 15%.

Напомним, что в минувшую пятницу Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 16,00% годовых.

Данные Центробанка свидетельствуют о том, что максимальная средняя ставка по срочным вкладам за 2023 год в топ-10 банков находилась на уровне от 7,64% до 14% годовых.