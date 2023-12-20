Минфин назвал необлагаемый налогом доход по вкладам

Не потребуют отчислений проценты до 150 тысяч рублей. Эта сумма высчитана по ключевой ставке 15%, несмотря на её повышение Центробанком до 16%. «При расчёте необлагаемой суммы за 2023 год будет использоваться ключевая ставка 15%, так как расчёт идёт на первое число месяца. Ожидается, что благодаря необлагаемой налогом сумме большей части вкладчиков налог не коснётся», — заявили РБК в пресс-службе министерства финансов. С 1 января 2023-го в России изменилась формула расчёта необлагаемой налогом суммы вклада: максимальная ключевая ставка ЦБ за год умножается на один миллион рублей. По данным Банка России, максимальная средняя ставка по срочным вкладам за этот год в топ-10 кредитных организаций варьировалась в диапазоне от 7,64% до 14% годовых. По информации АСВ, средний размер вклада физлица за 9 месяцев года составил 316 тысяч рублей.