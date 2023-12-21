Как изменятся цены в магазинах с 1 января

Банк России опубликовал данные по инфляции и назвал товары, цены на которые поднялись больше всего. Издание Life выяснило, как изменится стоимость продуктов, техники, электроники, товаров для дома и быта с 1 января.

Эксперты отмечают, что 2024 год с точки зрения инфляции будет не менее сложным, чем текущий. По их словам, стоимость продуктов питания начнет колебаться, и разброс будет существенным. Кроме того, специалисты напоминают о планах Минфина повысить минимальную розничную цену на алкоголь на 6,4%. Частный инвестор и основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров предупредил о том, что в стране могут подорожать некоторые продукты питания. Речь идет о говядине, индейке и баранине, отметил он. По словам финансового эксперта и автора Telegram-канала «Экономизм» Алексея Кричевского, ожидать того, что продуктовая инфляция окажется меньше 10%, не следует. Он также сообщил о грядущем удорожании алкоголя и табачных изделий.

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Другие эксперты предупредили о повышении стоимости электроэнергии и газа. Рост цен может составить 8-10% в зависимости от региона, отмечают они. Кроме того, специалисты ждут удорожания услуг сотовых операторов и интернета. Некоторые из них спрогнозировали рост цен на 10-20% на сотовую связь.

По словам собеседников издания, стоимость импортной бытовой техники будет зависеть от курса доллара. Вместе с тем специалисты сообщили, что жилая и нежилая недвижимость продолжит демонстрировать снижение цены. По их словам, цены упадут и на первичное жилье.

Собеседники предупредили также о подорожании проезда на 5% в крупных городах РФ.

Кричевский предположил, что уже с февраля начнет расти в цене техника. По его словам, закончатся скидки у ретейлеров и товары, закупленные по 70-80 рублей за доллар по параллельному импорту. Эксперт сообщил о планах продавцов начать реализацию товаров по новому курсу.

Также специалисты ожидают роста цен на товары с высокой долей импортных комплектующих, а также на продукцию, которая поставляется по параллельному импорту. По их мнению, меньше всего будут расти в цене товары первой необходимости.