Фитнес-центры в России повысят цены на абонементы

На фоне растущего интереса к занятиям спортом в 2024 году российские фитнес-центры увеличат обороты до 250 миллиардов рублей (плюс 16 процентов в годовом выражении). Об этом со ссылкой на прогноз FitnessData сообщает «Коммерсантъ».

Маржинальность фитнес-клубов остается на уровне пяти-семи процентов, добавила президент Национального фитнес-сообщества (НФС) Елена Силина. За год бюджеты на открытие клубов выросли на 40-50 процентов из-за подорожания стоимости импортного оборудования. Поэтому цены на абонементы в следующем году могут повысить на 7-12 процентов, отметила эксперт.

Рынок фитнес-услуг вырастет, так как заниматься спортом станет дороже. По мнению руководителя FitnessData Максима Боровикова, клубы будут расширять клиентскую базу и поднимать цены в среднем на 12 процентов чтобы повысить рентабельность бизнеса. Сейчас фитнесом занимаются 6,5 миллиона человек (на 6,6 процента больше, чем в 2022 году). Вовлеченность в занятия спортом составила 4,5 процента от общего числа населения страны, отметил он.

Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева объяснила рост интереса к занятиям популярностью здорового образа жизни и перераспределением доходов населения в пользу потребления продуктов и услуг внутри страны. Также выросла доступность фитнеса — по словам Максима Боровикова, клубы появляются в 15-минутной доступности. Рост посещаемости клубов связан с активным развитием бюджетных форматов, например, помесячных платежей и снижением среднего чека, объяснил управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов.