Большинство россиян в возрасте от 21 до 60 лет (порядка 87%), которые живут в городах-миллионниках, пользуются программами кешбэка и бонусов. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на результаты опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру».

Речь идет об опциях, которые предлагают банки и цифровые сервисы.

Отмечается, что доля тех, кто использует накопленный кешбэк для инвестиций в банковских приложениях, составляет 36%. При этом доля тех, кто пользуется им для покупки подарков, достигла 24%.

15% респондентов предпочитают откладывать кешбэк для крупных покупок, а 13% — тратить бонусы на кафе и рестораны. Доля граждан, которые каждый месяц выбирают категории повышенного кешбэка и следят за акциями партнеров в банковских приложениях, составила 67%.