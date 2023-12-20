"Известия": наследников участников СВО освободят от пошлины за недвижимость

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ поддержало законопроект депутатов Госдумы с поправками в Налоговый кодекс, которые освободят наследников участников специальной военной операции (СВО) от выплаты пошлины за недвижимость. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на документ заключения кабмина.

Как сообщает издание, поправки подготовили депутаты "Единой России", КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России - За правду". Новой льготой смогут воспользоваться родственники военнослужащих Минобороны, сотрудников Росгвардии и МВД, которые погибли при исполнении долга или умерли от полученного на службе заболевания или ранения.

"Все законопроекты, которые касаются участников СВО и их семей, Госдума рассматривает в приоритетном порядке. Поэтому, думаю, что уже в весеннюю сессию эта инициатива будет принята", - отметила "Известиям" автор законопроекта, представитель фракции "Единая Россия" Наталья Костенко.

Родственники участников СВО освобождены от оплаты нотариальных услуг при оформлении наследства, тем не менее им приходится оплачивать госпошлину в размере 2 тыс. рублей за каждую сделку с недвижимостью. С новыми поправками в Налоговый кодекс эту категорию граждан освободят от уплаты госпошлины при регистрации недвижимости в Росреестре, сообщают "Известия".

Как сообщила изданию Костенко, Министерство финансов сразу поддержало поправки. По словам депутата от фракции "Справедливая Россия - За правду" Яны Лантаровой, инициатива станет существенной поддержкой для малообеспеченных семей, которым тяжело найти средства для оформления наследства.