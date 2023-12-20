"Охота на премии": эксперт предупредил о новых уловках мошенников перед праздниками

В декабре многие россияне получают годовые премии, бонусы, тринадцатые зарплаты, денежные подарки и так далее. К сожалению, именно в это время активизируются и мошенники, деятельность которых может увеличивается не только в преддверии Нового года, но и во время новогодних праздников и каникул. О том, какие уловки и инфоповоды они используют, рассказал читателям "Российской газеты" эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Кирилл Полещук.

"Основная проблема состоит даже не в том, что к концу года увеличивается количество преступлений, связанных с финансовыми мошенничествами, а, скорее, в том, что в предпраздничной суете в конце года россияне становятся менее бдительными. Действительно, многие берут кредиты на новогодние каникулы, кто-то получает премии, денежные подарки от близких, то есть на счетах могут скапливаться определенные денежные суммы, на которые могут покуситься аферисты", - отметил эксперт.

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Давно известны классические схемы мошенников, говорит Полещук. В их числе - тревожный звонок от "родственника", якобы попавшего в беду (ДТП, больница и т.д.); сообщение от "сотрудника безопасности банка"; звонок от "сотрудников полиции"; звонок из "Центробанка", а также шантаж вследствие переписки интимного характера.

Вместе с тем набирают популярность и новые способы мошенничества, предупреждает эксперт.

Например, в интернете или в ворованных базах данных имеется немало информации о крупных предприятиях или государственных органах. В открытом доступе могут быть сведения о руководителях данных организаций и о сотрудниках с полными контактными данными. Полещук объяснил, что на базе этого мошенники создают фейковый аккаунт руководителя предприятия или иного начальника в мессенджерах, и от имени "руководителя" идут звонки или сообщения сотрудникам.

"Многие граждане находятся в растерянности, когда получают от начальника такие сообщения, поскольку обращение происходит по имени отчеству, в деловом стиле, в контексте деятельности организации, имеется фотография начальника в мессенджере. При этом суть сообщений может быть самая непредсказуемая - например, "начальник" сообщает о необходимости проведения проверки в отношении организации или определенных коллег, или что имеются вопросы и предложения по праздничному премированию, или что якобы заведено уголовное дело и что сейчас вам перезвонит "майор" из определенной структуры с таким-то именем. Далее с другого номера поступает уже звонок от "майора", который продолжает психологически обрабатывать уже попавшего в сети гражданина", - рассказывает эксперт.

Как несложно догадаться, заканчивается это все необходимостью перевода денежных средств на "безопасные счета". Подвергаясь сильнейшему психологическому воздействию, граждане действительно думают, что помогают своему начальству или корпорации.

Противостоять такому методу достаточно просто, говорит эксперт: нужно сохранять холодную голову. Оцените, возможно ли обращение начальника высокого уровня лично к вам с такими странными предложениями.

"Необходимо немедленно прекратить переписку, попытаться связаться с человеком, от чьего имени ведется переписка. Также должно насторожить, если все общение и особенно звонки происходят в мессенджерах", - советует Полещук.

Мошенники также внимательно следят за повесткой дня и используют всегда актуальные инфоповоды. В частности, мошенники активно используют тему СВО, говорит эксперт. Звонок от "следователя" или "сотрудника безопасности" может сопровождаться угрозами или обвинениями в том, что гражданин якобы подозревается в государственной измене в связи с финансированием армии недружественной страны.

"Попавшегося на уловку гражданина умело передают от одного "сотрудника" к другому, атмосфера искусно накаляется, и спустя какое-то время человек начинает уже сам верить в то, чего не было, и начинает испытывать страх. В качестве выхода из ситуации мошенники предлагают внесение определенных сумм на специальные счета. Нередко помимо накоплений, граждане берут кредиты и переводят их мошенникам", - объясняет Полещук.

Способ защиты от таких мошенничеств прежний - сохранение холодной головы, своевременное обращение в полицию. Нужно проводить беседы с друзьями, коллегами, родными и близкими, говорит эксперт. Чем больше граждане будут знать о телефонных мошенничествах, тем меньше шансов попасться на их уловки.

Наконец, после повышения ЦБ РФ ключевой ставки до 16%, соответственно начали расти ставки по кредитам и вкладам. Рекламные рассылки или рекламные звонки от банков обычно учащаются в предновогодний период, предупреждает Полещук. Пользуясь услугами в тех или иных финансовых организациях, граждане подписывают свое согласие на рекламную рассылку или звонки, а также и согласие на возможность передавать свои персональные данные третьим лицам.

"Чтобы избавиться от настойчивых предложений, такое согласие можно и отозвать. Для этого необходимо посетить отделение банка или написать в банк на обычную или электронную почту, или сообщить оператору по телефону", - рекомендует эксперт.

Важно помнить, что все рассылки, сообщения, звонки о выгодных предложениях по банковским продуктам не должны содержать указания что-то немедленно сделать - открыть счет, сообщить пароли и коды, перевести деньги и так далее. Любые подобные инициативы представляют собой очевидные мошеннические схемы, подытожил Полещук.

Ранее в Центробанке сообщили о новой схеме финансовых аферистов, связанной с обновлением купюры в 5000 рублей. Как правило, мошенники звонят людям с призывом проверить подлинность пятитысячных банкнот, для чего настоятельно советуют установить на телефон приложение "Банкноты Банка России".

"Так действительно называется официальное приложение Банка России. Вот только мошенники дают ссылку на фальшивую программу, визуально похожую на официальную", - обращают внимание в ЦБ.

Если установить приложение на смартфон, то аферисты получат к нему удаленный доступ, и в их распоряжении окажутся банковские приложения и счета, откуда они могут списать ваши деньги.