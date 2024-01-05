Финансовая грамотность. Миф инфоцыган или все же нужная вещь для жизни

«Чтобы быть финансово грамотным, нужно быть открытым к новым знаниям, смотреть вокруг, не зацикливаться на одних каких-то данных, а изучать все возможные варианты. Для начала нужно спросить себя: «Для чего мне это нужно?». А также определить цели, изучить базу для понимания, как грамотно построить свои финансы», — сказала она.