Финансовая грамотность. Миф инфоцыган или все же нужная вещь для жизни
Финансовая грамотность помогает сохранить финансовую стабильность и достичь различных целей. Также рациональное управление деньгами повышает качество жизни и защищает от мошенничества. Об этом «Рамблер/финансы» рассказала инвестиционный банкир, финансовый консультант Дарья Гордиенко.
По словам эксперта, финансовая грамотность - это набор знаний и навыков, которые помогают рационально вести капитал и приумножать его. Важно понимать, что финансовая грамотность - это не про экономию средств, а про рациональность в управлении деньгами. Также финансовая грамотность помогает повысить качество жизни.
«Владение основами финансовой грамотности позволяет ставить реалистичные цели и уверенно идти к их достижению. Чтобы сохранить свои деньги, необходимо уметь распоряжаться ими. А для увеличения достатка нужно внедрять новые инструменты получения доходов», — рассказала Гордиенко.Дарья Гордиенко Инвестиционный банкир, финансовый консультант
Специалист отметила, что финансовая грамотность нужна для свободы и развития человека, а также для обеспечения его финансовой независимости.
«Чтобы быть финансово грамотным, нужно быть открытым к новым знаниям, смотреть вокруг, не зацикливаться на одних каких-то данных, а изучать все возможные варианты. Для начала нужно спросить себя: «Для чего мне это нужно?». А также определить цели, изучить базу для понимания, как грамотно построить свои финансы», — сказала она.
Финансовый консультант дала рекомендации, который помогут научиться финансовой грамотности:
- Откладывать от всего дохода от 10 процентов и выше на инвестиции. Лучше делать накопления в валюте, так как российский рубль обесценивается.
- Инвестировать в проекты или собирать портфель, чтобы приумножить свой капитал.
- Не давать деньги в долг.
- Вести учет расходов по категориям: обязательные расходы (жилье, еда, расходы на детей, животных), необязательные расходы (хобби, развлечения) и обязательно добавлять 10 процентов на спонтанные траты. Последнее позволит чувствовать себя не в тисках жесткого бюджета.
Собеседница «Рамблер/финансы» заверила, что базовое незнание финансовой грамотности влечет за собой кучу финансовых ошибок, в том числе непонимание, как работает тот или иной инструмент в целом.
«Научиться управлять своими финансами и грамотно распределять бюджет важно, чтобы не потерять деньги и минимизировать их утечку.
Финансовая грамотность позволяет эффективно использовать имеющиеся ресурсы, — подытожила Гордиенко.