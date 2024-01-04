Банкротство в России: плюсы и минусы процедуры для физических лиц

Банкротство — это процедура, которая позволяет должнику освободиться от своих долговых обязательств перед кредиторами, если он не может их погасить. Банкротство физических лиц в России регулируется Федеральным законом № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. и его последними изменениями, внесенными Федеральным законом № 289-ФЗ от 31.07.2020 г. Согласно этому закону, банкротство физических лиц может быть судебным или внесудебным, в зависимости от суммы долга и наличия споров с кредиторами. Судебное банкротство предусматривает реструктуризацию долгов, продажу имущества должника и списание оставшейся задолженности. Внесудебное банкротство предусматривает добровольное соглашение должника и кредиторов о списании долгов без участия суда.

Банкротство физических лиц имеет как положительные, так и отрицательные последствия для должника и его родственников. Какие именно и как минимализировать негативное влияние, рассказал Рамблеру основатель бренда «Союз банков Москвы», кредитный эксперт и экономист Даниил Клешко.

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Положительные последствия банкротства физических лиц

Главное положительное последствие банкротства физических лиц — это списание долгов. По окончании процедуры банкротства должник освобождается от всех своих долговых обязательств перед кредиторами, в том числе по кредитам, микрозаймам, коммунальным платежам, штрафам и пеням.

"Это означает, что должник больше не будет преследоваться кредиторами, коллекторами и судебными приставами, а также не будет подвергаться аресту имущества, зарплаты или пенсии. Должник сможет начать свою жизнь с чистого листа и избавиться от стресса и депрессии, связанных с долгами", - рассказал эксперт. Клешко Даниил Михайлович Веб-дизайнер, кредитный эксперт и экономист

Другие положительные последствия банкротства физических лиц:

Остановка начисления процентов и пеней. С момента подачи заявления о банкротстве в суд или в реестр внесудебных банкротств прекращается начисление процентов и пеней по долгам, а также их увеличение. Это позволяет должнику сэкономить на переплате и уменьшить свою задолженность.

Возможность сохранить часть имущества. В процессе банкротства должник имеет право оставить за собой имущество, необходимое для жизни и работы, а также имущество, которое не подлежит обращению взыскания по закону. К такому имуществу относятся: жилое помещение, если его стоимость не превышает 3 млн рублей; один автомобиль, если его стоимость не превышает 500 тыс. рублей; предметы домашнего обихода, одежда, обувь, продукты питания; инструменты, необходимые для профессиональной деятельности; денежные средства на счетах до 50 тыс. рублей; пенсия, пособие, стипендия и другие социальные выплаты. Таким образом, должник не лишается всего своего имущества и может продолжать вести нормальную жизнь.

Отрицательные последствия банкротства физических лиц

Однако банкротство физических лиц также имеет и отрицательные последствия, которые могут ограничить права и возможности должника в течение определенного срока. К таким последствиям относятся:

Запрет на повторное банкротство. Должник не может повторно обратиться за банкротством в течение пяти лет после окончания предыдущей процедуры. Это означает, что если должник снова попадет в долговую яму, он не сможет воспользоваться списанием долгов и будет вынужден искать другие способы решения своих проблем.

Запрет на управление юридическими лицами. Должник не может занимать должности в органах управления юридических лиц, а также влиять на принятие решений в них в течение трех лет после окончания процедуры банкротства. Это ограничение касается любых юридических лиц, независимо от их организационно-правовой формы. Это может помешать должнику вести свой бизнес или работать на руководящих должностях.

Запрет на управление финансовыми организациями. Должник не может занимать должности в органах управления кредитно-финансовых организаций, а также влиять на принятие решений в них в течение десяти лет после окончания процедуры банкротства. Это ограничение касается банков, страховых компаний, негосударственных пенсионных фондов, инвестиционных фондов, микрофинансовых организаций и других финансовых учреждений. Это может помешать должнику работать в сфере финансов или инвестиций.

Обязанность уведомлять кредиторов о факте банкротства. Должник обязан уведомлять кредиторов о том, что он был признан банкротом, при заключении с ними новых кредитных или заемных договоров в течение пяти лет после окончания процедуры банкротства. Это может повлиять на решение кредиторов о предоставлении кредита или займа, а также на условия кредитования, так как должник будет считаться ненадежным.

Ухудшение кредитной истории. Факт банкротства физического лица фиксируется в бюро кредитных историй и хранится там в течение десяти лет после окончания процедуры банкротства. Это снижает кредитный рейтинг и кредитоспособность должника, а также уменьшает его шансы на получение новых кредитов в будущем. Должник может восстановить свою кредитную историю, если он будет своевременно и полностью платить по новым кредитам, но это может занять много времени и усилий.

Вывод