В Воронежской области техосмотр подорожает в 2024 году

В Воронежской области техосмотр машин подорожает в 2024 году. Предельные размеры платы за проведение техосмотра транспортных средств на территории региона в следующем году утвердило воронежское правительство.

Так, для легковых авто он станет 1022 рубля вместо 913. Для транспорта, где более восьми пассажирских мест и масса менее 5 тонн – 1749 рублей вместо 1563. Постановление правительство региона опубликовало 19 декабря.

Документ вступит в силу с 1 января 2024 года.

Новые тарифы рассчитывали по методике, утверждённой Федеральной антимонопольной службой. Техосмотр нужен при продаже или постановке на учёт легкового авто старше четырёх лет или если в конструкцию автомобиля вносили существенные изменения. Грузовики, автобусы и такси проходят техосмотр регулярно.