С 1 января пенсионерам полагается прибавка. Выплаты будут увеличены на региональном и на федеральном уровне. Издание Life разбиралось, кого затронет перерасчет и как скорректируется размер пенсий.

В публикации говорится, что со следующего года в столице минимальный размер пенсии с городской доплатой повысится до 24 500 рублей в месяц. Сумма социальной доплаты к пенсии возрастет на 1187 рублей. Прибавка на региональном уровне будет сделана и в других регионах, отмечает автор статьи.

Он напоминает об индексации прожиточного минимума с января. Подчеркивается, что по стране он составит 15 453 рублей. Для трудоспособных граждан ПМ будет на уровне 16 844 рубля, для пенсионеров — 13 290 рублей, а для детей — 14 989 рублей. Кроме того, издание сообщает об увеличении со следующего года размера минимальной пенсии в регионах. Уточняется, что он зависит от прожиточного минимума.

Так, в Московской области размер минимальной пенсии достигнет 18 000 рублей, в Санкт-Петербурге — 14 037 рублей, а в Ленобласти — 13 775 рублей. Среди регионов, в которых будут наблюдаться самые высокие минимальные пенсии, — Чукотка (34 239 рублей), Ненецкий АО (23 985 рублей), а также в Магаданская область (22 826 рублей).

Специалисты напомнили о плановой индексации с 1 января для неработающих пенсионеров. Подчеркивается, что под нее подпадут все. Размер пенсий увеличат на 7,5%. По словам юриста Елены Кузнецовой, страховая пенсия по старости состоит из двух частей: страховой и фиксированной выплаты. Первая зависит от стажа и размера заработка, вторую устанавливает государство и индексируют на ежегодной основе.

Эксперты отмечают, что сумма страховой части пенсии зависит от индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) в баллах. Его умножают на стоимость одного балла. В 2024 году сумма фиксированной выплаты составит 8134 рубля 88 копеек, а стоимость ИПК — 133 рубля 05 копеек, уточняется в статье.

«Также в регионах будет произведена индексация ЕДВ отдельным категориям граждан: ветеранам труда, труженикам тыла и другим пенсионерам. Одним словом, всем, у кого есть право на единовременную денежную выплату, установленную региональным законодательством», — отметили в «Европейской юридической службе».

Там же подчеркнули, что в регионе повысят и сумму ежемесячной доплаты к пенсии ряду категорий граждан. Речь идет об инвалидах боевых действий и членах семей погибших (умерших) участников боевых действий, а также лицах, погибших при исполнении обязанностей военной службы, отметили в службе.