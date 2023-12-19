Путин подписал закон о введении долгосрочного ИИС-3

Президент Владимир Путин подписал закон, который вводит новый финансовый инструмент — долгосрочный индивидуальный инвестиционный счет (ИИС-3). Его можно будет открыть с 1 января 2024 года.

Физические лица смогут открыть одновременно не более трех договоров ИИС-3 без ограничения по сумме внесенных на них денежных средств. Индивидуальные инвестиционные счета, открытые до конца 2023 года, продолжат действовать на прежних условиях, — речь идет про ИИС первого и второго типа.

По новому инструменту инвестору будут доступны налоговые преференции: комбинация льгот ИИС-1 и ИИС-3. В частности, права на получение инвестиционных налоговых вычетов как в сумме денежных средств, внесенных на ИИС-3, так и в сумме положительного финансового результата, полученного по операциям. Налоговый вычет нельзя будет получить на взносы больше 400 тыс. рублей в год и на доходы, полученные в результате инвестирования средств на счет, больше 30 млн рублей.