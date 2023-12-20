Около 40 тыс. жителей Подмосковья получили экстренную соцпомощь с начала года
С начала 2023 года экстренную социальную помощь в Подмосковье получили около 40 тыс. человек, ее общая сумма превысила 311 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.
«Около 40 тыс. жителей Подмосковья получили экстренную социальную помощь на общую сумму свыше 311 млн руб. Услуга полностью электронная, и подать заявление можно из дома или с мобильного телефона», – приводятся в сообщении слова министра социального развития Подмосковья Людмилы Болатаевой.
Уточняется, что экстренная помощь положена при возникновении трудной жизненной ситуации.
«В трудной жизненной ситуации размер выплаты составит до 7 тыс. руб. на каждого члена семьи, на одиноко проживающего – 10 тыс. руб. В случае повреждения или утраты жилища размер выплат составит до 30 тыс. руб. на каждого члена семьи, 50 тыс. руб. – на одиноко проживающего», – отметила Болатаева.