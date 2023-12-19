Путин подписал закон о сохранении детских пособий для работающих родителей

Родителям сохранят детские пособия даже при выходе на работу до достижения ребенком полутора лет. Соответствующий закон 19 декабря подписал Президент России Владимир Путин.

Документ опубликован на официальном портале правовых актов. Теперь жители имеют право на ежемесячные выплаты при досрочном выходе из декретного отпуска. Поддержка также распространяется на матерей, уволенных из-за ликвидации предприятия во время беременности и декрета.

Раньше пособие полагалось лишь на время отпуска по уходу за ребенком, который мог длиться до достижения им трехлетнего возраста. При этом деньги выплачивались до полутора лет, а родителю для сохранения пособий разрешалось работать лишь на дому или неполный день.

Как писала «Парламентская газета», соответствующий пакет законов депутаты приняли 7 декабря. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что женщинам нередко приходиться досрочно выходить из декрета — в основном из-за нехватки средств в семье.