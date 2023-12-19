Шок-доклад Общественной палаты: рождаемость в стране сократилась в полтора раза

10 российских мам из ста родили троих детей или больше. Остальные 90 процентов женщин дали жизнь только одному или двум ребятишкам. Или совсем никому.

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Ситуация не изменится, рожать в обозримой перспективе будут мало, поэтому надеяться на заметный прирост нашего населения не нужно. Таковы данные доклада, который презентовала Общественная палата.

Каждая девочка мечтает стать мамой. И рано или поздно мечта сбывается. Потом уже появившийся на свет благодаря ей ребеночек учится говорить и просит родителей подарить ему братика или сестренку. И это тоже случается. Но больше, чем двух детей, современные женщины рожать не хотят. И это - проблема не только России, а всего мира.

Поэтому почти во всем мире смертность выше, чем рождаемость. Население планеты будет еще какое-то время расти за счет стран Африки, а потом постепенно начнет сжиматься. Нужно сберегать тех, кто уже родился, и не надеяться на то, что бабы нарожают неограниченно много.

В нашей стране демографическая ситуация стала неблагополучной еще во время Великой Отечественной войны. В те страшные четыре года слишком много погибло парней и очень мало родили девчата.

А потом была жуткая демографическая яма 90-х годов, когда из-за общей тревожности в обществе рожать просто боялись. Женщины не видели гарантий того, что смогут прокормить ребенка.

Сейчас тревожности нет. Рожать можно на здоровье, не хватит денег - государство поможет, существует материнский капитал к тому же. Но если у нас объективно мало девчат детородного возраста, а более, чем двух детей, они рожать не собираются, то население будет сокращаться.

- С 2016 года рождаемость в России сократилась в полтора раза. На нее повлияли, в том числе, и ковидные ограничения, когда люди жили в условиях карантина и мало общались, - отметил председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко, презентуя доклад ОП. - Сейчас мы видим данные опроса ВЦИОМ, согласно которым 24 процента семей хотели бы иметь более двух детей. Но респонденты подчеркивают, что для этого им нужно создать идеальные условия. Это - и комфортное жилье, и возможность для мам работать удаленно по удобному графику, и приличная зарплата отцам.

При всем уважении к авторам доклада ОП следует заметить, что приличные женщины за деньги даже сексом не занимаются, не то, чтобы рожать.

Председатель наблюдательного совета Института демографии Юрий Крупнов в эфире СП-ТВ ввел новое научное понятие - неотрадиционная русская семья. В ней, по мнению автора идеи, должно быть трое-четверо детей. И через 20 лет такие семьи должны стать обычными, среднестатистическими.

Крупнов, в отличие от экспертов Общественной палаты, не делает упор на деньги, но является сторонником размосквичивания - чтобы люди не группировались в тесных мегаполисах с ограниченными жилищными условиями, а разъезжались по наделенной природными богатствами сельской местности. Посмотрим. Может быть, через 20 лет девчата возьмутся за ум и начнут рожать, как следует. Пока признаков этого не видно.

Первый заместитель председателя думского Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая во время круглого стола, посвященного докладу ОП, отметила, что для женщины самое трудно решение - это родить второго ребенка. С третьим будет проще. А для рождения второго ей нужна любовь.