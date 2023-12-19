В ЦБ рассказали о выгоде от цифрового рубля

Одно из главных преимуществ цифрового рубля – наличие возможности совершать переводы и платежи больших сумм без комиссий банкам. Об этом заявил «Газете.Ru» эксперт Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Алексей Арзамаскин.

Он отметил, что в дальнейшем получит популярность опция переводов новой валюты самому себе. Специалист указал на то, что ею смогут воспользоваться те, у кого закончился срок вклада и кто хочет разместить деньги в другом банке с лучшими условиями.

Среди других плюсов цифрового рубля для россиян – возможность сделать платеж или перевод там, где нет интернета, а также создавать и контролировать свои подписки на кино, музыку или, например, платежи в магазинах, подчеркнул собеседник. Арзамаскин пояснил, что они в этом случае привязаны к одному счету в новой валюте.

По его словам, благодаря цифровому рублю можно создавать некую «логику» платежей.

Закон о внедрении цифрового рубля в РФ начал действовать с 1 августа.