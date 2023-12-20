Декан Виноградов рассказал самозанятым пенсионерам о потере некоторых льгот

Декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов сообщил, что пенсионер, продолжающий работать как самозанятый, может потерять определенные привилегии. Этой информацией эксперт поделился с агентством "Прайм". Прежде всего, это касается индексации пенсий: самозанятые считаются безработными, поэтому их пенсия индексируется в соответствии с законом и в том же объеме. Однако это предполагается только при условии, если самозанятый не уплачивает взносы на социальное страхование и ему не начисляется трудовой стаж. Если же самозанятый уплачивает взносы в страховые фонды и имеет трудовой стаж, то его статус приравнивается к работающему. В таком случае "право на региональную доплату и индексацию пенсии пропадает", - пояснил Виноградов. Кроме того, могут быть отменены некоторые льготы, которые зависят от уровня дохода, если этот уровень будет превышен, добавил юрист. До этого в Госдуме рассказали, кто будет получать удвоенную пенсию с 1 января 2024 года. Так, россияне, которым в декабре исполнилось 80 лет, будут получать повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости с будущего года, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.