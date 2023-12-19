В России предложили страховать уход за пожилыми

В большинстве зарубежных стран используется система страхования долгосрочного ухода (СДУ), которая позволяет нуждающимся в помощи пользоваться услугами бесплатно или льготно, тогда как в России в рамках СДУ нуждающиеся получают бесплатные услуги от государства, а часть услуг оплачивают самостоятельно. Эксперты Минэкономики и Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР при РАНХиГС в статье, опубликованной в последнем номере журнала «Экономическое развитие России», предложили начать финансировать СДУ за счет страховок.

Экономисты считают, что сначала в стране можно ввести добровольное страхование долгосрочного ухода с перспективой внедрения обязательного страхования. Однако ставка страхования должна быть низкой — до 0,5 процента, чтобы не создавать финансового давления на граждан. Кроме того, средства могут перенаправляться в систему СДУ из профицита Фонда пенсионного и социального страхования.

В Минэкономразвития РБК заявили, что мнение авторов статьи не является официальной позицией министерства.

СДУ подразумевает, что нуждающиеся могут получить социальное обслуживание или медицинскую помощь на дому, в дневном или круглосуточном стационаре. Для этого привлекают сиделок или учат членов семьи ухаживать за родственником. Для получения услуг нужно подать заявление в орган соцзащиты, медкомиссия определяет наличие и уровень нуждаемости, исходя из этого составляется перечень социальных услуг и количество часов бесплатной соцпомощи.