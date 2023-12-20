Самозанятых пенсионеров предупредили о потере некоторых льгот

Если человек, выйдя на пенсию продолжает работать, как самозанятый, то он может потерять некоторые льготы. Речь, прежде всего об индексации пенсии, рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

«Право на региональную доплату и индексацию пенсии пропадает», — пояснил Виноградов агентству «Прайм». Так же юрист добавил, что могут быть сняты и некоторые льготы, которые рассчитываются, исходя из лимита доходов — если этот лимит окажется превышен.

Если самозанятый не платит взносы на свое социальное страхование, то он приравнивается к неработающим и его пенсия индексируется в том же объеме. Однако если выплаты в страховые фонды начисляются и стаж идет, то самозанятый рассматривается, как работающий, а, соответственно, лишается права на индексацию и региональную доплату.