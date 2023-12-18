Экономист раскрыл, в каких случаях могут заблокировать банковскую карту

Банковскую карту могут заблокировать, если клиент три раза неправильно вводит ее ПИН-код при покупке или при использовании банкомата, предупредил кандидат экономических наук Михаил Беляев. В беседе с «Москвой 24» он уточнил, что также причиной блокировки может стать сомнительный перевод.

Банковскую карту могут заблокировать, если вы три раза неправильно вводите ее ПИН-код, например при покупке или пользовании банкоматом. <...> Если какие-то переводы банк посчитает подозрительными, то карту он вправе заблокировать. Например, это может произойти, если переводы делались слишком часто, — пояснил экономист.

Некоторые банки также блокируют пластиковые карты после окончания срока действия, рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота. Исключениями являются карты Visa и Mastercard. Перед блокировкой банк за месяц до окончания срока действия попытается связаться с клиентом и попросит прийти в отделение. Еще одной причиной блокировки становится смерть владельца карты. При этом использование счета родственниками могут приравнять к краже денежных средств.