Где на Дальнем Востоке самый дешевый оливье: цены в регионах

Стоимость продуктов подсчитали в ИА PrimaMedia. Расчеты велись на блюдо весом примерно 2,5 кг. Итак, по классическому рецепту оливье включает вареную колбасу (400 гр), куриное яйцо (4 шт), майонез (200 гр), картофель (400 гр), маринованные огурцы (400 гр), зеленый горошек (380 гр), морковь (200 гр). Согласно аналитике, дешевле всего оливье стоит в Бурятии. Палка местной колбасы там стоит 300 рублей, пять штук яиц – 60 рублей. Средняя банка зеленого горошка обойдется в 80 рублей, а маринованных огурчиков – 120. Килограмм местного картофеля стоит 20 рублей за кг, 200 гр морковки — 3,5 рубля. Еще 9 рублей уйдут на лук и пучок укропа. Плюсом идет иркутский майонез «Провансаль». Если пересчитать исходя из вышеуказанного объема продуктов, то оливье будет стоить 484 рубля. Затем следуют Хабаровский край – 580 рублей, Якутия – 616 рублей и Приморье – 636 рублей. На Сахалине оливье обойдется в 731,5 рублей, на Колыме – 750 рублей, в ЕАО – 800 рублей, на Камчатке – 893 рубля. Самым дорогим регионом по «индексу оливье» стал Забайкальский край. Там 40 рублей уйдет на 1 кг картошки, 249 рублей – на 450 гр докторской колбасы. 109 рублей стоит десяток яиц, 425 гр зеленого горошка – 166 рублей, русская морковь – 50 рублей за кг. Наиболее дорогостоящим ингредиентом оказались маринованные огурчики – 279 рублей за 720 гр. За 400 гр майонеза стоят около 70 рублей. По подсчетам, салат здесь обойдется в 965 рублей. Ранее «ФедералПресс» писал, что повторить новогодний стол из известного фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» россияне в этом году смогут за 8,5 тысяч рублей. Фото: ФедералПресс / Елена Майорова